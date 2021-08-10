Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un İskilip ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Çorum'un İskilip ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Tabakhane Mahallesi Sirkeciler Sokak'ta tek başına yaşayan 65 yaşındaki F.A'nın telefonlarına cevap vermemesi üzerine yakınları evine geldi. Merdiven yardımıyla camdan içeri giren bir yakını yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. 112 ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme de yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. F.A'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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