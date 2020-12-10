Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

10.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:45
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 83 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 83 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Zahit Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden F.A. isimli kadından yakınları ve komşuları haber alamayınca endişelendi. Durum emniyet birimlerine bildirildi. Sağlık ekipleri de olay yerine intikal etti.

Kadının oturduğu dairenin balkon kapısı emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından kırılarak içeri girildi. Evde tek başına olan kadının cansız bedeni ile karşılaşıldı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları olduğu öğrenilen yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Alaplı'da şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Alaplı'da şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Mide küçültme ameliyatı olan 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Mide küçültme ameliyatı olan 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:48:04. #1.14#
title