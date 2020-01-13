Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

13.01.2020 20:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:56
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

'nin ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Şehit Fatih Bülbül Sokak'ta yalnız yaşayan 68 yaşındaki Zeynep Uzun'un evine gelen bakıcısı kapıyı çaldı. Kapıyı uzun süre çalmasına rağmen içeriden ses alamayan bakıcı kadın, daha sonra pencereyi aralayarak içeri baktı. Uzun'un yerde hareketsiz şekilde yattığını gören bakıcı, durumu polise ve sağlık ekiplerine verdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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