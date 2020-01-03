Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

03.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:44

'nın ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Duran Akan, Hacı Rüstem Mahallesi Hisar Sokak'taki iki katlı müstakil evde ikamet eden annesi Çiçek Akan'a (84) telefonla ulaşamayınca eve gitti.

İçeri girince annesinin hareketsiz yattığını gören Akan, yetkililerden yardım istedi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Akan'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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