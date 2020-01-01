Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.

01.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:48
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

'nun ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirci köyünde yalnız yaşayan Fatma Erdoğan'dan (90) bir süredir alınamaması üzerine komşuları eve gitti.

Kapıyı zorlayarak içeri giren komşuları, Erdoğan'ın cesedini buldu.

Olay yerine çağrılan jandarmanın yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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