Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirci köyünde yalnız yaşayan Fatma Erdoğan'dan (90) bir süredir haber alınamaması üzerine komşuları eve gitti.
Kapıyı zorlayarak içeri giren komşuları, Erdoğan'ın cesedini buldu.
Olay yerine çağrılan jandarmanın yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.