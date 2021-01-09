Yaşlı kadın, evinde dehşeti yaşadı (2)
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Yaşlı kadın, evinde dehşeti yaşadı (2)

09.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:09
Yaşlı kadın, evinde dehşeti yaşadı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİAntalya'nın Elmalı ilçesinde yalnız yaşayan Hatice Aykut'u, altınlarını almak için el ve ayaklarını bağladıktan sonra darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah S., Ayhan T. ve Resul U. jandarmadaki işlemlerinin ardından Elmalı Adliyesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yalnız yaşayan Hatice Aykut'u, altınlarını almak için el ve ayaklarını bağladıktan sonra darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah S., Ayhan T. ve Resul U. jandarmadaki işlemlerinin ardından Elmalı Adliyesi'ne sevk edildi. Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor. 

'YAN KOMŞU ELLERİNİ AÇMIŞ'Hatice Aykut'un kardeşi Emin Bilge, "Gece saat 2-3 gibi elleri bağlı yan komşuya gitmiş. Yan komşu ellerini açmış. Sonra karakola telefon etmişler. Jandarma gelmiş, izleri almış, tahkikatını yapmış. Hükümetimizin eli ayağı uzundur. Her şeyi bilir, erişir. Biz de memnunuz hükümetimizden. Allah razı olsun komutanlarımızdan" dedi.'İSTENMEYEN BİR OLAY OLDU'

Gölova Mahalle Muhtarı Mustafa Gürman da "Köyümüzde üzücü bir olay gelişti. Bizim için istenmeyen bir olay oldu. Hatice teyzenin evine gece üç kişi gelip, bileziklerini çalmış. Bu komşumuz, yan komşusundan yardım istemiş, jandarmaya haber verilmiş. Kısa sürede çözülmesi çok iyi oldu. Jandarmamızdan çok memnunuz, gereğini fazlasıyla yapmış. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya),


Yaşlı kadın, evinde dehşeti yaşadı (2)
Yaşlı kadın, evinde dehşeti yaşadı (2)
Yaşlı kadın, evinde dehşeti yaşadı (2)
Yaşlı kadın, evinde dehşeti yaşadı (2)
Yaşlı kadın, evinde dehşeti yaşadı (2)
Yaşlı kadın, evinde dehşeti yaşadı (2)
Yaşlı kadın, evinde dehşeti yaşadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet AKIN

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