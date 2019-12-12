Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü
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Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde Ayşe Sevinç (93), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

12.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:36
Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

ÇANAKKALE'nin ilçesine bağlı köyünde Ayşe Sevinç (93), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Pekmezli köyünde Ayşe Sevinç'in yalnız yaşadığı evde, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine köye sevk edilen ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Ayşe Sevinç'in cesedine ulaşıldı. İncelemenin ardından Ayşe Sevinç'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
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