Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Bursa'da bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
20.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:12

Bursa'da bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Ilgılar Sokak'ta bulunan bir evde kahve makinesinden ateşler çıkmasından dolayı yangın çıktı. Evde yangın çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, kapıyı kırarak müdahale etmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, içeride bulunan yatalak haldeki Aysel Gül'ün (83), yoğun duman nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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