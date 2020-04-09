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Bursa, 3. Sayfa

Yaşlı kadın eve gelen bayan polise böyle dua etti

Bursa'da bayan trafik polisi 15 gün önce kaza geçiren 65 yaş üstü kadının tamamlanan kaza evraklarını dışarıya çıkamadığı için evine kadar getirip kendisine teslim etti.

09.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:20
Yaşlı kadın eve gelen bayan polise böyle dua etti

Bursa'da bayan trafik polisi 15 gün önce kaza geçiren 65 yaş üstü kadının tamamlanan kaza evraklarını dışarıya çıkamadığı için evine kadar getirip kendisine teslim etti. Bayan polis memurunu karşısında görünce duygulanan yaşlı kadın 'Doktorlarımızdan da sizden de Allah razı olsun dilerim bu salgın biran önce geçer' diyerek dua etti.

Korona virüsü ile mücadele ve tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına getirilen kısıtlamalar sonrası Osmangazi ilçesinde ikamet eden Remziye A.'da evinde kalarak korona virüsün geçmesini beklemeye başladı. Yaşlı kadının geçtiğimiz günün kapısı çaldı. Kapıyı açtığında elinde kağıtlar bulunan bayan trafik polisini karşısında gören Remziye A. önce çok şaşırdı. Görevli bayan polis yaşlı kadına 15 gün önce geçirdiği kazayı hatırlatarak, "Teyzecim öncelikle bir kez daha geçmiş olsun. Kaza evraklarınız tamamlandı. Bizde siz dışarıya çıkmayın diye evraklarınızı evinize getirdik" dedi.

Bunun üzerine duygulanan yaşlı kadın "Sizden de, görevli memurlarımızdan da, doktorlarımızdan da, hükümetimizden de Allah bin kere razı olsun inşallah. Rabbim başımıza gelen bu felaketten hepimizi korusun bu virüs mikrobunda da sizi korusun" diyerek dua etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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