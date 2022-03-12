Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı - Haberler

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Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

Edirne'de yürek sızlatan görüntü.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de yürek sızlatan görüntü... Afad, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

EDİRNE - Edirne'nin Havsa ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, donmak üzereyken AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulundu. AFAD personel nefesiyle ve ellerini ovuşturarak kadının ısınmasını sağladı.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Çukurköy Köyü'nde yaşayan 83 yaşındaki Sabber Erdi'den haber alamayan yakınları köy halkının da desteğiyle civar bölgelerde arama yaptı.

Saatler geçtikçe yaşlı kadını bulamayan yakınları, jandarma ekiplerine başvurdu. AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından köyde arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde yaşlı kadın, köye uzaklıktaki bir alanda bulundu. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede kadının soğuktan donmak üzere olduğu belirlendi. AFAD personeli nefesiyle ve ellerini ovuşturarak kadının ısınmasını sağladı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

Edirne'de yürek sızlatan görüntü... AFAD, donmak üzereyken bulunan yaşlı kadını nefesiyle ısıttı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

Jandarma, Edirne, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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