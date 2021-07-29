Yaşlı kadın boğularak can verdi
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Yaşlı kadın boğularak can verdi

Yaşlı kadın boğularak can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde serinlemek için girdiği denizde boğulan kadın tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde serinlemek için girdiği denizde boğulan kadın tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan halk plajında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kuşadası'na tatile gelen 74 yaşındaki Öncel Güçlü, sıcak havadan bunalarak denize girmek istedi. Serinlemek için girdiği denizde yaşlı kadının bir süre sonra hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar yardımına koştu. Sudan çıkarılan yaşlı kadına ilk müdaheleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Öncel Güçlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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