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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Bitlis, Ahlat

Yaşlı kadın biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

Yaşlı kadın biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı 75 yaşındaki Nigar Kırmızıkaya, biriktirdiği bin lirasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki yaşlı kadın, biriktirdiği parasını "Biz Bize...

01.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:29
Yaşlı kadın biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

Yaşlı kadın biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

75 yaşındaki Nigar Kırmızıkaya, biriktirdiği bin lirasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki yaşlı kadın, biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katılım yoğun bir şekilde devam ederken, kampanyaya anlamlı bir destek ise Bitlis'in Ahlat ilçesinden geldi. Ahlat ilçesindeki evinde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Nigar Kırmızıkaya, Ahlat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu hattını arayarak yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine yaşlı kadının evine giden Ahlat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevli memurlar, yaşlı kadına ihtiyacının ne olduğunu sordular. Gelen ekibe herhangi bir ihtiyacının olmadığını söyleyen Nigar Kırmızıkaya, Bağ-Kur emekli maaşından ihtiyaçları dışında bin lira para biriktirdiğini ve bu parayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulunmak istediğini söyledi. Yaşlı kadının bu örnek davranışı karşısında şaşıran ve duygulanan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yaşlı kadının isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Yaşlı kadının verdiği parayı bankaya götürerek kampanya için açılan hesaplardan birine yatıran ekipler, bağış yapılan banka dekontunu da tekrardan ziyaret ettikleri yaşlı kadına teslim etti.

"Kampanyaya ufak bir katkıda bulunmak istedim"

Düzenlenen kampanyayı öğrendiğinde çok duygulandığını ve biriktirdiği parayı bağışta bulunmak için Ahlat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu hattını arayarak yardım talebinde bulunduğunu belirten 75 yaşındaki Nigar Kırmızıkaya, "Ben reisi cumhurumuzun konuşmasını dinledim çok duygulandım. Onun için benimde Bağ-Kur maaşımdan biraz birikintim vardı, bende onu bağışta bulunmak istedim. Kaymakamlığı aradım onlarda gerdiler ve parayı onlara verdim. Onlarda götürdüler parayı bankaya yatırdılar. Kampanyaya ufak bir katkıda bulunmak istedim. İsteğimi yerine getirenlere çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

"Teyzemizin davranışı bizi çok duygulandırdı"

75 yaşındaki Nigar Kırmızıkaya'nın bağışını yerine getirmesinde yardımcı olan Ahlat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu memurlarından İbrahim Elbir de, teyzenin anlamlı davranışının kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. Elbir, "Ahlat Kaymakamlığımızın koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyon merkezine teyzem çağrıda bulunmuş. İhtiyaç talebinde bulunmuş, bizde bir ihtiyacı var diye geldik. Teyzemizde 'benim bir ihtiyaç talebim yok, Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermek istiyorum' dedi. Akşam haberlerde izlemiş, Cumhurbaşkanımız 7 maaşını verince demiş kayıtsız kalamam, Bağ-Kur maaşından biriktirdiği bin TL kadar parayı bizlere verdi. Biz de götürdük ilgili bankada 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasının hesap numarasına yatırdık, dekontunu da getirdik teyzemize teslim ettik. 75 yaşındaki teyzemizin yapmış olduğu bu örnek davranış hakikaten bizleri de duygulandırdı" diye konuştu.

Yaşlı kadın biriktirdiği parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

Kaynak: İHA

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Yaşlı kadın biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı
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