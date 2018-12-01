Yaşlı Kadın, Baş Ağrısı Şikayetiyle Gittiği Hastanede Yanlış İğne Vurulması Sonucu Hayatını Kaybetti

Amerika'da ismi açıklanmayan 75 yaşındaki kadın, baş ağrısı şikayeti ile Vanderbilt Üniversitesi Hastanesine gitti. Bir hemşire kendisine MR'a girmeden önce sakinleşmesi için iğne yaptı. Hemşirenin sakinleştirici iğne yerine idam mahkumlarına yapılan iğneyi yapması sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

YAŞLI KADIN ACILAR İÇERİNDE CAN VERDİ

Yaşlı kadının avukatı Brian Manookian, yaşlı kadının iğne vurulduktan sonra felç olmaya başladığını ve kara ciğerlerinin fonksiyonu kaybettiğini, bu yüzden acı çeke çeke öldüğünü söyledi.

YAŞLI KADINA SUÇLULARIN İDAMI İÇİN VERİLEN İLAÇ VERİLDİ

Polis, tarafından yapılan soruşturmada, hemşirenin hastaya verilecek ilacın sadece ilk iki harfini yazdığını ve bu yüzden suçluların idam edilmesi için kullanılan ilacı verdiğini söyledi.

ÖNCE FELÇ GEÇİRDİ SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İlacın etkisi ile konuşma yeteneğini kaybeden kadının, MR odasındaki görevlilere fenalaştığını söylemediği ve önce felç geçirdiği daha sonra ciğerlerinin fonksiyonu kaybetmesinden dolayı kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirtildi.

YAŞLI KADININ AİLESİ HASTANEYE DAVA AÇTI

Hastane yetkilileri bu tür vakaların olmaması için hemşirelere eğitim verdiklerini ve bu hatayı yapan hemşirenin çok tecrübeli bir hemşire olduğunu söylerken, hayatını kaybeden kadının ailesi hastaneyi mahkemeye verdi.