Suşehri ilçesinde hasta olan yaşlı kadın ambulans helikopterle Sivas'a sevk

edildi.

İlçe merkezinde yaşayan ve çeşitli sağlık sorunları bulunan 86 yaşındaki Rabia Gürkanlı, evinde aniden fenalaştı. Yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan ve sağlık durumu ciddi olan Gürkanlı'nın Sivas'a sevk edilmesi gerektiği belirtildi.

Ambulansla gitmesi sakıncalı görülen Gürkanlı'nın ambulans helikopterle sevkine karar verildi. Gürkanlı, 2 pilot ve 2 sağlık görevlisinin bulunduğu ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA