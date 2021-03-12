Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti
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Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

12.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:21
Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Fatma Binbirçiçek, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Fatma Binbirçiçek, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Yangın, Nazilli ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren ekipler 85 yaşındaki Fatma Binbirçiçek'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yangının ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti
Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti
Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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