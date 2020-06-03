Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düştü
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Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düştü

Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düştü Yaralanan kadını düştüğü yerden itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokaktan yürürken dengesini kaybedip 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düşen 69 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

03.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:46

Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düştü

Yaralanan kadını düştüğü yerden itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokaktan yürürken dengesini kaybedip 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düşen 69 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1806 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen 69 yaşındaki Nurhan K. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Ağaçlık alana düşen Nurhan K.'nin sol ayağı kırıldı. Yaşlı kadın bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Nuran K.'nin sesini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Kadının ağaçlık alana düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının düştüğü yere ulaştı. Yaşlı kadının ayağının kırık olduğunu belirleyen ekipler, yaşlı kadının ağaçlık alandan çıkartamadı. Daha sonra itfaiye ekipleri yaşlı kadının düştüğü yere itfaiye aracının merdiveni ile ulaşarak, Nuran K.'yi sedyeyle merdiven aracı ile taşıdı. İtfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarılan Nuran K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düştü

Kaynak: İHA

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