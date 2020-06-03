Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düştü
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Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta yürürken dengesini kaybedip 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düşen 69 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düştü
03.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:16

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta yürürken dengesini kaybedip 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düşen 69 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1806 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen 69 yaşındaki Nurhan K. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Ağaçlık alana düşen Nurhan K.'nin sol ayağı kırıldı. Yaşlı kadın bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Nuran K.'nın sesini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Kadının ağaçlık alana düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının düştüğü yere ulaştı. Kadının ayağının kırık olduğunu belirleyen ekipler, kadını ağaçlık alandan çıkartamadı. Daha sonra itfaiye ekipleri kadının düştüğü yere itfaiye aracının merdiveni ile ulaşarak, Nuran K.'yı sedyeyle merdiven aracı ile taşıdı. İtfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarılan Nuran K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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