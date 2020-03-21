Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı İçişleri Bakanlığının, 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmalarına sınırlama getirmesinin ardından, dışarıdaki yaşlıları yetkililere bildirmek için ihbar hattı açıldı.

İçişleri Bakanlığının, 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmalarına sınırlama getirmesinin ardından, dışarıdaki yaşlıları yetkililere bildirmek için ihbar hattı açıldı. Nevşehir Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden duyurduğu ilanda, "Yaşlı ihbar hattı ALO 153 ... 65 yaş üstü insanları sokakta görürseniz arayın." denildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com