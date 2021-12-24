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Yaşlı hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Sağlık

Yaşlı hastaya paletli ambulansla ulaşıldı Bartın'da yolu karla kapanan köydeki hasta vatandaşa UMKE ekipleri paletli ambulansla ulaştı.

BARTIN (İHA) - Yaşlı hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

BARTIN - Bartın'da yolu karla kapanan köydeki hasta vatandaşa UMKE ekipleri paletli ambulansla ulaştı.

Bartın'da yoğun kar yağışı sonrası onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken 112 ambulanslarının ulaşım sağlayamadığı köyler için UMKE ekipleri seferber oldu.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Doruca Şahinci köyünde yaşayan ve genel sağlık durumu bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılması gereken yaşlı vatandaşın yakınları 112 ekiplerini arayarak ambulans talep etti.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köy yolunda ambulansın ilerleyememesi üzerine devreye paletli ambulans girdi.

Paletli ambulans ile kilometrelerce yolu aşan UMKE ekipleri hasta vatandaşın ilk müdahalesini yaptı. Sedye ile paletli ambulansa alınan ve 112 ekiplerin hazır bekletildiği bölgeye kadar getirilen hasta buradan da 112 ambulansına transfer edilerek hastaneye kaldırıldı.

Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yaşlı hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Yaşlı hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Yaşlı hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

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