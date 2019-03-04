Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflere Beyanname Kolaylığı

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), sadece kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerin adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacak.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geçen yıl, sahip oldukları mal ve hakları kiralayanların 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 25 Mart akşamına kadar beyanname vermeleri gerekiyor.

Bu kapsamda, sadece kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerin, randevu almaları halinde adreslerinde beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacak.

Bu işlem için ilgili mükellefler 189 Vergi İletişim Merkezini arayarak randevu alabilecek.

Kaynak: AA