Yaşlı hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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Malatya, Darende, Güncel

Yaşlı hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde solunum yetmezliği teşhisi konan Hacı Kurt (87), hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

16.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:52
Yaşlı hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde solunum yetmezliği teşhisi konan Hacı Kurt (87), hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsalında bulunan Şuğul Mahallesi'nde yaşayan Hacı Kurt, rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Kurt, solunum yetmezliği tanısıyla tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine hastane yetkilileri, Kurt'un sevki için 112 Hava Komuta Merkezi'nden hava ambulansı talebinde bulundu.

Hava ambulansı ile Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kurt, tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri, sevk sırasında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) şüphesine karşı önlem aldı.

Kaynak: AA

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