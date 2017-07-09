Yaşlı Destek Projesi Tanıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında 65 yaş ve üzeri yaşlılara sağlanan hizmetler tanıtıldı.



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin hizmetleri ile yaşlı vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.



YADES ile yaşlılara, terk edilmiş ve kimsesiz kalmışlık duygusu yaşatmadan hak ettikleri değeri vermeyi amaçladıklarını ifade eden Yüce, proje ile 65 yaş ve üzeri, bakacak kimsesi olmayan ve sağlık problemi bulunan yaşlılara evde temizlik, kişisel bakım ve psikolojik destek hizmeti sunduklarını, ayrıca onlar için spor ve fizik tedavi aktiviteleri, hobi kursları ve kültürel faaliyet programları düzenlediklerini kaydetti.



Yüce, "Hizmet alacak vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri görevli personeller tarafından, vatandaşlarımızın yaşam alanları ziyaret edilerek yapılacak olup psikolojik destek ve fizik tedavi hizmetleri de hem bina içinde hem de gerekli görüldüğü durumlarda kişilerin yaşam alanlarında hizmet verecektir." dedi.