"Yaşlı Destek Programı"nın hayata geçirildiği il sayısı 13'e çıktı

02.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:56

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yaşlı Destek Programı"nın (YADES) Erzurum ve Diyarbakır'ın da dahil edilmesiyle 13 ilde uygulanmaya başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk, YADES'in daha önce Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 11 ilde yürütüldüğünü belirtti.

Programın, Diyarbakır ve Erzurum'un da dahil edilmesiyle 13 ilde uygulanmaya başladığını aktaran Selçuk, "Bakanlığımızın başlattığı Yaşlı Destek Programı ile yaşlılarımızın korunması ve desteklenmesini sağlıyoruz. Sosyal bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımızın yaşadıkları mekanlarda bakımlarını yaparak, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. YADES kapsamında bugüne kadar toplam 62 bin 400 yaşlımıza sosyal hizmet desteği verdik." ifadelerini kullandı.

"YADES'i ülke geneline yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalara hız vereceğiz"

Selçuk, öncelikli olarak evde yalnız ya da eşi veya bir yakını ile yaşayan, evde bakım ve sosyal destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara destek verdiklerini bildirdi.

Psikososyal destek hizmetleri, evde teknik destek hizmetleri, sosyal-kültürel faaliyetler, eğitimler ve kurs hizmetleri gibi birçok alanda yaşlıları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, YADES'i ülke geneline yaygınlaştırma yönelik çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Büyükşehir belediyelerinin YADES kapsamında yürüttüğü çalışmalar

Açıklamaya göre, YADES çerçevesinde belediyeler yaşlılara örnek hizmetler sunuyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü "Manevi Evlat Projesi" ile bakıma ihtiyaç duyan yaşlıları evlerine kurulan elektronik sistemle izliyor, yaşlının tek bir tuşla yetkililere ulaşarak evinin temizlenmesi, her türlü kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor.

Teknolojik destekli akıllı cihazlarla yaşlıların akıllı ilaç kullanımı, şeker ölçümleri, tansiyon ve kalp atışları kontrol edilerek, online olarak merkeze iletiliyor. Yaşlının ev içinde düşmesi ya da kaza geçirmesi gibi durumlarda da sinyal veren cihaz sayesinde yaşlıların evine destek ekipleri yönlendiriliyor.

Gaziantep'te de YADES kapsamında Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi (Moral Evi) ile alzaymır hastalarına gündüz hizmeti veriliyor.

Bu hizmetle hastalığın ilerleme hızı yavaşlatılarak, yaşlıların daha aktif bir yaşam sürmelerine destek olunuyor. Verilen hizmetle sadece alzaymır hastalarına değil aynı zamanda yakınlarına da destek sağlanıyor.

Kaynak: AA