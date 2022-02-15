YAŞLI ÇINARLAR KORUSU, COŞTURUYOR

DİYARBAKIR Yenişehir Belediyesi İkinci Bahar Kıraathanesinde 65 yaş üstü emekliler bir araya gelerek kurdukları koro ile müzik ziyafeti veriyor. Yaşlı Çınar Korosu Yöneticisi Hilmi Uğurel, 'Bu koroda da yaklaşık 1,5-2 aydır beraberiz. Çok güzel bir ekip oluşturduğumuza inanıyoruz' dedi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesinin 65 yaş üstü vatandaşlar için kurulan İkinci Bahar Kıraathanesinde muhabbet eden yaşlı çınarlar çaylarını, kahvelerini yudumlarken sosyal aktivitelerden de geri kalmadı. Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Murat Beşikci, kıraathaneye gelen 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni bir etkinlik başlattı. Kıraathanede yaşlılara müzik eğitimi verilmeye başlandı. Müzik Eğitmenlerinin de yardımıyla çeşitli kurumlardan emekli 50 kişilik 65 yaş üstü Yaşlı Çınarlar Korosu oluşturuldu. Korodakiler söyledikleri türkülerle hem eğleniyor, hem de keyifli vakit geçiriyor. Repertuarları zengin koro, kentte farklı etkinliklerde konser vermeyi hedefliyor. Müzik eşliğinde zaman zaman oynayan koro üyeleri, keyifli anlar yaşıyor.

'GÜZEL BİR EKİP KURDUK'

Yaşlı Çınar Korosu Yöneticisi Hilmi Uğurel, 'Bu koroda da yaklaşık 1,5-2 aydır beraberiz çok güzel bir ekip oluşturduğumuza inanıyoruz. Çok güzel bir ortamın varlığını bize hissettirdiler. Bu varlık içerisinde bir koro kurmaya çalıştık. Çok güzel çınarların olduğunu görüyoruz. Bu çınar içerisinde bizlerde birşeyler katmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken izlerken bizde çok mutlu oluyoruz' dedi.