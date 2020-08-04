Yaşlı çiftin vosvos tutkusu
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Yaşlı çiftin vosvos tutkusu

ANKARA'da yaşayan 50 yıllık evli çift Kadir (78) ve Şermin (72) Gürkaner, 'Vosvos' olarak bilinen otomobillere olan ilgileriyle dikkat çekiyor.

Yaşlı çiftin vosvos tutkusu
04.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:52

ANKARA'da yaşayan 50 yıllık evli çift Kadir (78) ve Şermin (72) Gürkaner, 'Vosvos' olarak bilinen otomobillere olan ilgileriyle dikkat çekiyor. İlk olarak 1975 yılında 'Vosvos' alan çift, o zamandan bugüne sahibi oldukları 3 ayrı 'Vosvos' ile 30 ili gezerek, araç tutkunları için düzenlenen kamplara katıldı. Kadir Gürkaner, "Tosbağa, bana yaşam enerjisi veriyor, ömrümü uzatıyor" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan, 2 çocuk babası, emekli makine öğretmeni Kadir Gürkaner, 1975 yılında 'Vosvos' olarak bilinen 1963 model otomobili satın aldı. Eşi Şermin Gürkaner ile uzun süre bu aracı kullanan Kadir Gürkaner, daha sonra aynı aracın 1970 modelini satın aldı. 'Vosvos'lara olan ilgilisiyle dikkat çeken Gürkaner, son olarak 1990 yılında 1972 model 'Vosvos' otomobili aldı. 30 yıldır otomobiline gözü gibi bakan Gürkaner, eşi ile birlikte 1975 yılından bu yana 3 ayrı 'Vosvos' ile 30 ili gezerek, araç tutkunları için düzenlenen kamplara katıldı. Gürkaner çifti, hala 1972 model araçları ile Ankara sokaklarında dolaşıyor. Çiftin kızı Didem Gürkaner de ailesi gibi 'Vosvos' tutkunu oldu.

'BANA ENERJİ VERİYOR'Kadir Gürkaner, küçük yaştan bu yana otomobile ilgisi olduğunu, her sene otomobiliyle Eskişehir, Sinop, Adana ve Ordu'nun yaylalarına gittiklerini söyledi. Gürkaner, "Tosbağa, bana yaşadığım sürece yaşam enerjisi veriyor, 'ömrümü uzatıyor' gibi geliyor bana. 60 bin lira verdikleri halde satmadım. 100 bin lira da verseler vermem" dedi.Şermin Gürkaner ise araçlarının çok ilgi gördüğünü belirterek, "Bu araba sevgisi bütün arabaların önüne geçiyor. Benim de ehliyetim var ama eşim bu arabayı bana vermeye kıyamıyor. 'Sen kullanamazsın' diyor. Benden kıymetli olmamalı ama arabası kıymetli. Ben ameliyat geçirdim. Ön koltuğu çıkardı arabaya yatak yaptı öyle Marmaris'e gittik. Her tarafa eşimle birlikte gidiyoruz" diye konuştu.Çiftin kızı Didem Gürkaner de "Nasıl ki her evin tabağı, çatalı, bardağı vardır bizim 'Vosvos' evimizde olmazsa olmazımız. Babamın onu benden daha çok sevdiğini düşünüyorum. Herhangi bir kaza ya da vurma anında bana 'nasılsın' deyip geçiştiriyor, Vosvos için 'ona bir şey oldu mu', 'hasar var mı' diye soruyor. Babamın onunla bağı çok ayrı" dedi. 

Görüntü Gökümü: -Kadir Gürkaner ile röp.-Şermin Gürkaner ile röp.-Didem Gürkaner ile röp.-Çiftin ve kızlarının vosvosu kullanması

-Detaylar

Haber-Kamera:  Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih ERDOĞAN/ANKARA-


Kaynak: DHA

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