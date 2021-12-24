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Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı

Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde görevli zabıta ekipleri, kışlık odunlarını taşıyamayan yaşlı çifte yardım ederek odunlarını taşıdı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde görevli zabıta ekipleri, kışlık odunlarını taşıyamayan yaşlı çifte yardım ederek odunlarını taşıdı.

Zabıtalara bu duyarlı davranışları için teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Zabıta ekiplerimiz mahalleden gelen ihbar üzerine, soğuk kış günlerinde, yürümekte işlerini yapmakta zorluk çeken yaşlılarımıza yardım ederek, odunlarını taşımışlar. Yardımı ihtiyacı olan ailemize yardım eden zabıta ekiplerimize teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış sergilemişler. Belediye olarak vatandaşlarımızın isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve toplumumuzun en kıymetli değerleridir. Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman onların yanındayız. Gelen ihbarları değerlendiren ekiplerimiz vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak için anında müdahalede bulunuyorlar" dedi. - KAYSERİ

Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı

Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı

Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı

Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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