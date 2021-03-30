Yaşlı çifti, telefon dolandırıcılarının ağına düşmekten gerçek polisler kurtardı
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Yaşlı çifti, telefon dolandırıcılarının ağına düşmekten gerçek polisler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı çifti, telefon dolandırıcılarının ağına düşmekten gerçek polisler kurtardı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların 'hesaplarınıza el konulmuş' yalanına kanan yaşlı çift, tüm birikimlerini kaptırmaktan gerçek polisler sayesinde kurtuldu.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların 'hesaplarınıza el konulmuş' yalanına kanan yaşlı çift, tüm birikimlerini kaptırmaktan gerçek polisler sayesinde kurtuldu. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 68 yaşındaki kocayı bankadaki parasını çekerken, 60 yaşındaki eşini ise yaklaşık 50 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kuyumcuda bozdururken durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan'da yaşayan 68 yaşındaki Ahmet Sağlam'ı cep telefonundan arayan kimliği belirsiz kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Ahmet Sağlam'ı, polis ve savcı olduklarına inandıran dolandırıcılar, planlarını adım adım uygulamaya başladı. Dolandırıcılar, Ahmet Sağlam'a, hesabındaki paralara başkaları tarafından el konulduğu ve evdeki altınlar ile bankadaki paraları kendilerine getirmesini istedi. Dolandırıcıların dediklerini harfiyen yapan Ahmet Sağlam, ilçedeki bir banka şubesinden para çekmek üzere evden çıktı. Eşi Hülya Sağlam da, evdeki altın ve ziynet eşyalarını bozdurmak için komşusunun aracı ile kuyumcular çarşısına geldi.

Anne ve babasının telaşla evden ayrıldığını öğrenen çiftin kızı Habibe Sağlam, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinden yardım istedi. Polis ekipleri, çiftin telefonlarının sürekli meşgul olması üzerine, dolandırıcılığa maruz kalabilecekleri düşüncesi ile Ahmet Sağlam'ın hesabının bulunduğu bankaya gitti. Ahmet Sağlam, bankada hesabındaki parayı çekmek üzereyken durduruldu. Eşi Hülya Sağlam'ın da kuyumcular çarşısına gittiğini belirleyen Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kuyumcuları tek tek uyararak kadının altınları bozdurmaması için önlem aldı. Hülya Sağlam da kısa sürede altınlarını bozdurmadan polis tarafından bulundu.

Tüm birikimlerini ve paralarını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtulan çift, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Devriye Ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker olay ile alakalı olarak hiçbir kamu görevlisinin bu şekilde para ya da ziynet eşyası talebinde bulunmayacağının altını çizdi. Berker, "Bu tür dolandırıcılık olaylarına maruz kalan vatandaşlarımızdan kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp para, hesap bilgisi, altın, ziynet eşyası gibi taleplerde bulunanlara itimat etmeyip en yakın kolluk birimlerinden destek almalarını istiyoruz" dedi.

Olayı anlatan çiftin komşusu ise, "Evdeyken Ahmet amcanın hanımı telaşlı bir şekilde gelerek kendisini çarşıya götürmemi istedi. Ne olduğunu söylemedi. Onu kuyumcular çarşısında bıraktım. Sonra şüphelendim Ahmet amcanın yanına gittim ama ona da ulaşamadım. Sonra öğrendik ki telefon dolandırıcılığından dolayı kandırmışlar. Emniyetle irtibata geçtik. Ben de Hülya teyzeyi bulmaya geldim. Sonradan polis ekipleri teyzeyi bulmuşlar. Bu işten de kurtulduk. Altın bozdurmaya gelmiş. Bilezikleri vardı" dedi.

Çarşıdaki kuyumcu esnafı ise polis ekiplerinin işyerlerini dolaştığını ve altın bozdurmak isteyen yaşlı bir kadın gelmesi halinde 155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları yönünde uyarıda bulunduğunu dile getirdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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