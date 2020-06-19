Yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlı 6 yıl sonra yakalandı
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Yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlı 6 yıl sonra yakalandı

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce evlerinde cesetleri yakılmış halde bulunan çiftin ölümüyle ilgili aranın zanlı, güvenlik kameralarıyla donatılmış bağ evinde yakalandı.

19.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:37

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce evlerinde cesetleri yakılmış halde bulunan çiftin ölümüyle ilgili aranın zanlı, güvenlik kameralarıyla donatılmış bağ evinde yakalandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Çınarpınar Mahallesi Musalı mevkisindeki bağ evinde, 19 Kasım 2014'de Ali (73) ve eşi Emine Demir'i (69) başlarına sert cisimle vurup sonra da yakarak öldüren cinayet zanlısı Ahmet Karapınar'ın izine rastlayan ekipler, çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yusuf Hacılı Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenledi.

Burada kendisini başka isimle tanıtan Ahmet Karapınar'ın gerçek kimliği, parmak izinden belirlendi. Profesyonel sorgu taktikleri ile konuşturulan zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Şüphelinin, öldürdüğü çiftin evinin yakınındaki arazide tarihi eser aradıklarını, çiftin kendisini eve çağırdığını, aralarında tartışma çıktığını, bu esnada çifti başlarına defalarca takoz vurarak öldürdüğünü ve üzerilerine gaz lambasındaki gazı dökerek yaktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

2014'te jandarma bölgesinde meydana gelen olayı 2016'da Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri alarak araştırmaya başlamış, cinayetle ilgili 12 Mayıs 2016'da, "canavarca hisle ve planlayarak öldürmek" suçlamasıyla 5 zanlı gözaltına alınmış, mahkemenin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Bu arada zanlının, 2001'de Muğla'da yine aynı yöntemle bir kişinin başını balyozla ezerek öldürdüğü ve cezaevinde yattığı da tespit edilmişti.

Yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlı 6 yıl sonra yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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