Yaşlı çifti, kendini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandıran şüpheli tutuklandı - Haberler
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Yaşlı çifti, kendini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandıran şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı çifti, kendini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandıran şüpheli tutuklandı

Kocaeli ile Edirne'de kendini savcı ve polis olarak tanıtarak, telefonla aradığı yaşlıları dolandıran zanlı tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli ile Edirne'de kendini savcı ve polis olarak tanıtarak, telefonla aradığı yaşlıları dolandıran zanlı tutuklandı.

Olay, 2 Kasım'da Kocaeli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendini savcı ve polis olarak tanıtan bir kişi, yaşlı bir çifti arayarak, kuyumcuda hırsızlık yapıldığını ve çiftin kimliklerinin kuyumcuda çıktığını söyledi. Konuşmasına devam eden dolandırıcı, evde bulunan altınları eve göndereceği ekip arkadaşlarına teslim etmelerini söyleyerek telefonu kapattı. Bunu üzerine panikleyen yaşlı çift, evde bulunan 350 gram külçe altını eve gelen şahsa teslim etti. Aradan zaman geçmesinin ardından şüphelenen çift durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, eve gelen şahsın kimliğini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı.

Ekipler tarafından kimliği tespit edilen M. A., yapılanan operasyonla İstanbul'da bulunan bir otogarda yakalandı. Şahsın üstünde yapılan aramada 55 bin Euro tespit edildi. Şahsın üstünde bulunan paranın aynı yöntemle Edirne'de bulunan bir şahsı dolandırarak aldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından Edirne'de dolandırılan R. A.'ya paraları teslim edilirken, otogarda yakalanan zanlı ise ifadesi alınmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Yaşlı çifti, kendini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandıran şüpheli tutuklandı

Yaşlı çifti, kendini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandıran şüpheli tutuklandı

Yaşlı çifti, kendini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandıran şüpheli tutuklandı

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