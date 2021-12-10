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Yaşlı çifti 'hakkınızda dolandırıcılıktan soruşturma var' deyip dolandırmaya kalktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaşlı çifti 'hakkınızda dolandırıcılıktan soruşturma var' deyip dolandırmaya kalktıZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtan bir şüpheli, yaşlı kadına "hakkınızda dolandırıcılıktan soruşturma var" diyerek dolandırmaya kalktı.

ZONGULDAK (İHA) - Yaşlı çifti 'hakkınızda dolandırıcılıktan soruşturma var' deyip dolandırmaya kalktı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtan bir şüpheli, yaşlı kadına "hakkınızda dolandırıcılıktan soruşturma var" diyerek dolandırmaya kalktı. Karşılarındakinin dolandırıcı olduğunu anlaması üzerine ticari taksi ile olay yerinden kaçan dolandırıcı güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri ise ihbar üzerine şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı İsfakıllı köyünde yaşandı. Köye gelen bir şüpheli, 71 yaşındaki Gülistan Uğurlu'ya "Hakkınızda dolandırıcılık suçundan soruşturma var" dedi. Yaşlı kadının yalnız olduğunu gören şüpheli, "Evde kim var", "Evde ne kadar altın ve paranız var" gibi şüpheli sorular sormaya başladı. Yaşlı kadın da durumu 71 yaşındaki eşi Hasan Uğurlu'ya haber verdi. Ailenin karşı tarafın jandarma değil de dolandırıcı olduğunu fark etmesi üzerine şüpheli hızla ticari taksi ile olay yerinden ayrıldı.

Aile kısa sürede jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Şüphelinin köyden ticari taksi ile ayrılma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbarın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Son Dakika Haberleri

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