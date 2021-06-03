Yaşlı çifti dövüp 20 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 şüpheliden diğeri de yakalandı
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Yaşlı çifti dövüp 20 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 şüpheliden diğeri de yakalandı

Yaşlı çifti dövüp 20 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 şüpheliden diğeri de yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Urla ilçesinde Hüseyin (78) ve Güllü Koç (80) çiftini dövüp, yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyasını alıp kaçan 2 şüpheliden diğeri de dün yakalandı.

İZMİR'in Urla ilçesinde Hüseyin (78) ve Güllü Koç (80) çiftini dövüp, yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyasını alıp kaçan 2 şüpheliden diğeri de dün yakalandı.

Olay, 4 Şubat'ta, Zeytinalanı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Saat 09.00 sıralarında Hüseyin ve Güllü Koç'a ait müstakil evin önüne gelen 2 kişi, "Hüseyin Amca" diye seslendi. Bunun üzerine Güllü Koç kapıyı açtı. Bu kişiler, önce Güllü Koç'u, ardından da eşi Hüseyin Koç'u dövdü. Evde bulunan yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyasını alan 2 şüpheli, kaçtı.

Çiftin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelilerin B.A. ve Y.D. olduklarını tespit etti. Geçen ay başka bir suça karışan Y.D. yakalanıp tutuklandı.B.A. da dün polisin kimlik kontrolünde yakalandı. Gözaltına alınan B.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan şüpheliler olay günü sokakta yürürken bir evin güvenlik kamerasına yansımıştı.


Yaşlı çifti dövüp 20 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 şüpheliden diğeri de yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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Yaşlı çifti dövüp 20 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 şüpheliden diğeri de yakalandı - Haberler
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