Yaşlı çifti dolandıran sanık: Kan parası için yaptım

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Kamuran (87) ve İrfan Türker (87) çiftini, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek, 186 bin euro ve 185 286 Dolar dolandıran tutuklu 4 sanığın Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Parayı Türker çiftinden teslim alan kurye sanık Hüseyin Karaca, kardeşinin 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu olduğunu, karşı tarafın istediği kan parasını verebilmek için işi kabul ettiğini, ancak pişman olduğunu söyledi.

Yenimahalle ilçesinde İrfan ve Kamuran Türker çiftini 11 Şubat'ta arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek, ellerindeki parayı teslim etmeleri gerektiğini belirtti. Paniğe kapılan çift, aynı gün banka hesaplarında bulunan 186 bin euroyu çekip, eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye verdi. Çift, bir hafta sonra 18 Şubat'ta 101 bin 186 dolar, 24 Şubat'ta da 84 bin 200 dolar daha çekip aynı yöntemle kendilerini arayan şüphelilere teslim etti. Dolandırıldıklarını anlayan Türker çiftinin şikayeti üzerine polis parayı teslim alan Hüseyin Karaca ile gözcülük yapan Abdülkadir Özal ve diğer şüpheliler Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'u yakaladı.

Mahkeme, suça iştirak ettiği belirlenen Salih A. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması ve sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet