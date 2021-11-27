Yaşlı çifti dolandıran sahte savcı yakalandı - Haberler
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Yaşlı çifti dolandıran sahte savcı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı çifti dolandıran sahte savcı yakalandı

Kırklareli'de kendisini savcı olarak tanıtarak ziynet eşyası ve dövizlerini aldığı yaşlı çifti dolandıran şahıs İstanbul'da yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de kendisini savcı olarak tanıtarak ziynet eşyası ve dövizlerini aldığı yaşlı çifti dolandıran şahıs İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın K. (72) ve Ayten K. (70) çiftini telefonla arayan M.K. (37) isimli şahıs, kendisini savcı olarak tanıtarak çeşitli bahanelerle çiftten para istedi. Yaşlı çift ise M.K.'ye, 4 bin 300 dolar, 150 euro, 38 bin lira, 15 çeyrek altın, 12 tam altın, 2 yarım altın, 2 bilezik ile gram altın verdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden çift, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli M.K., İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

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