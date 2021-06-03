Yaşlı çifti darbedip ziynet eşyalarını çalan şüpheliler yakalandı
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Yaşlı çifti darbedip ziynet eşyalarını çalan şüpheliler yakalandı

Yaşlı çifti darbedip ziynet eşyalarını çalan şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Urla ilçesinde 4 ay önce yaşlı çiftin darbedilerek ziynet eşyalarının çalınması olayıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde 4 ay önce yaşlı çiftin darbedilerek ziynet eşyalarının çalınması olayıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Şubat ayında ilçeye bağlı Zeytinalanı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin K. (78) ve Güllü K.'nin (80) evine gelen 2 şüpheli, yaşlı çifti darbettikten sonra yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Sorguda 3'üncü şahısın da olduğu ortaya çıktı

Olayla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Gürkan K. ve Yaşar D. isimli 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yaşar D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Gürkan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerden Yaşar D.'nin emniyetteki sorgusunda olayın üçüncü şüphelisinin de olduğu ortaya çıkarken, olayla ilgili hakkında yakalama kararı çıkartılan Barış A. isimli bir şüpheli, yol uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı. Barış A. da emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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