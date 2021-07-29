Yaşlı çifti aşıya ulaştırmak için seferber oldular

Yaşlı çifti aşıya ulaştırmak için seferber oldular Sivas'ta 3. doz Covid-19 aşısını yaptırma noktasında ulaşım sıkıntısı yaşayan yaşlı çiftin imdadına belediye görevlileri yetişti Sivas'ta 3.

Yaşlı çifti aşıya ulaştırmak için seferber oldular

Sivas'ta 3. doz Covid-19 aşısını yaptırma noktasında ulaşım sıkıntısı yaşayan yaşlı çiftin imdadına belediye görevlileri yetişti

SİVAS - Sivas'ta 3. doz Covid-19 aşısını yaptırma noktasında ulaşım sıkıntısı yaşayan yaşlı çiftin imdadına belediye görevlileri yetişti.

Sivas kent merkezi Fatih Mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Cevahir Ocak ile 80 yaşındaki Ömer Ocak çiftinin Covid-19 aşısının 3. dozunun günü geldi. Ancak yaşlık çift hastaneye gitmek için ulaşım sıkıntısı yaşadı. Çiftin yardımına ise Belediye Başkan Hilmi Bilgin koştu. Başkan Bilgin Ocak çiftine aşı olabilmeleri için araba gönderdi. Belediye görevlileri yaşlı çifti evlerinden alarak Fatih Mahallesi Şükrü Beyazıt Aile Sağlığı merkezine götürdü. Aşısını olan Ömer ve Cevahir Ocak çifti görevlilerce tekrar evine bırakıldı.

"Allah belediye başkanından sizlerden razı olsun"

Yaşlı çiftten Cevahir Ocak, "İkinci aşımızı olduk üçüncü aşımızı olacağız. Başkan'a ulaşmamız şöyle oldu. Bir kadın dedi ki 'gidemiyor musunuz? Çocuklarınız nerede?' dedi. Ben de işte olduklarını söyledim. Aşınız olacak diye telefon geldi. Sonra da arabamız olmadığını söyledik. 'Gidemeyeceğiz' bugün dedik. Onlarda 'biz belediye başkanına telefon edelim' dediler. Allah belediye başkanından sizlerden razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş