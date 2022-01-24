YAŞLI ÇİFTİ, AFAD EKİPLERİ ÇOCUKLARINA ULAŞTIRDI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, AFAD ekipleri yoğun kar yağışı sebebiyle evde çıkamayan Salih ve Senem Dönmez çiftini amfibik araçla çocuklarına ulaştırdı.

Kar yağışıyla yolu kapanan Kabaklar Mahallesi'nde yaşayan Salih ve Senem Dönmezi çifti. ilçe merkezindeki çocuklarına gitmek için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Amfibik araçla mahalleye giden ekipler, yaşlı çifti sırtlarında araca kadar taşıdı. Yaşlı çift, daha sonra araçla çocuklarına ulaştırıldı.

Jandarma ekipleri ise aynı mahallede rahatsızlanan 90 yaşındaki Mustafa Şenkaya'yı İslahiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.