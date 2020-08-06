Yaşlı çifti 1 milyon TL dolandırdılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaşlı çifti 1 milyon TL dolandırdılar

Yalova'nın Altınova ilçesinde kendilerini polis olarak tanıttıkları İ.G. (65) ve A.G. (72) adlı çifti adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek değeri 1 milyon TL'yi bulan ziynetlerini alarak dolandıran 2 kişi, Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından İstanbul'da...

Yaşlı çifti 1 milyon TL dolandırdılar
06.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:29

Yalova'nın Altınova ilçesinde kendilerini polis olarak tanıttıkları İ.G. (65) ve A.G. (72) adlı çifti adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek değeri 1 milyon TL'yi bulan ziynetlerini alarak dolandıran 2 kişi, Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandılar.

Yalova'nın Altınova ilçesinde ikamet eden İ.G. (65) ve A.G. (72) adlı çifti telefonla arayan şahıslar, adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyledi. Kendilerini komiser olarak tanıtan şahıslar operasyon yapacaklarını bu nedenle evlerindeki altın ve nakit paraları kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söylediler. Yaşlı çift ise dolandırıldıklarından habersiz bir şekilde evlerine gelen şahıslara para ve 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim ettiler. Yaşlı çift bir süre bekledikten sonra kendilerini arayan kişilere ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladılar.

Olayın ardından harekete geçen Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şahısların ilden çıkış yapabilecekleri İDO feribot iskeleleri, Osmangazi Köprüsü, Otoyol gişeleri ile konaklama ve akaryakıt tesislerinin de güvenlik kameralarını incelediler. Yüzlerce görüntüde inceleme yapan jandarma şahısların eşkalini belirledi. Ardından Yalova, Bursa, İstanbul ve Muğla illerindeki güvenlik güçleri ile irtibata geçen jandarma kısa süre içerisinde şahısların İstanbul'un Güngören ilçesinde ikamet ettiklerini tespit etti. Ardından F.S. (39) ve E.Ö. (43) adlı dolandırıcıları fiziki takibe alan ekipler zanlıların evlerine girdiği anda operasyon düzenlediler. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramada 20 bin TL nakit para da ele geçirildi. Evin önünde park halinde bulunan ve dolandırıcılıkta kullandıkları kiralık araç da bulunarak el kondu. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldular. - YALOVA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı Güncel
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Yaşam
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Politika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var Sağlık
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin...
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Mangaldan çıkan yangın eve sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi
Mangaldan çıkan yangın eve sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Son Dakika: Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralanan 8 Türk vatandaşından 7'sinin durumu iyi
Son Dakika: Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralanan 8 Türk vatandaşından 7'sinin durumu iyi
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Fatih Sultan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gupse Özay Yeşim Salkım Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Süleyman Hurma Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Yaşlı çifti 1 milyon TL dolandırdılar - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 14:29:45. #1.14#
title