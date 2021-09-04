Yaşlı çift yanmaktan son anda kurtuldu

Bilecik'te tek katlı ahşap evde çıkan yangında dumanların arasında kalan yaşlı çift yanmaktan son anda kurtuldu.

Bilecik'te tek katlı ahşap evde çıkan yangında dumanların arasında kalan yaşlı çift yanmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde Mustafa Karakan (79) ve eşi Fatma Karakan'ın yaşadığı tek katlı ahşap evde elektrik kontağındaki bir arızadan dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, yaşlı çift kendilerini alevlerden son anda kurtardı. Yangına Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmez iken, ev ve eklentileri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Mustafa Karakan, eşiyle birlikte dumanları görünce korkarak kendileri sona anda dışarı attıklarını belirterek, "Komşularımız ile beraber söndürmeye çalıştık ama ev ahşap olunca her taraf alev aldı. İtfaiye ekipleri yangının başka evlere sıçramadan söndürdü" dedi. Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı