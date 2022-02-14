Yaşlı çift nikah kıydı, şahitliğini Akşener yaptı

ANKARA (İHA) - 75. Yıl Huzurevinde yaşayan Adalet Güngören ve Ekrem Demirhan çifti evlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çiftin nikah şahidi oldu.

Ankara'da 75. Yıl Huzurevinde yaşayan yaşlı çift Adalet Güngören ve Ekrem Demirhan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme kararı aldı. Vedat Dolakay Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah törenine İYİ Parti lideri Akşener de katıldı. Nikah şahitliği yapan Akşener, yaşlı çifte mutluluklar diledi. - ANKARA