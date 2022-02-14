Yaşlı çift nikah kıydı, şahitliğini Akşener yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı çift nikah kıydı, şahitliğini Akşener yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Yaşlı çift nikah kıydı, şahitliğini Akşener yaptı

75. Yıl Huzurevinde yaşayan Adalet Güngören ve Ekrem Demirhan çifti evlendi.

ANKARA (İHA) - 75. Yıl Huzurevinde yaşayan Adalet Güngören ve Ekrem Demirhan çifti evlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çiftin nikah şahidi oldu.

Ankara'da 75. Yıl Huzurevinde yaşayan yaşlı çift Adalet Güngören ve Ekrem Demirhan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme kararı aldı. Vedat Dolakay Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah törenine İYİ Parti lideri Akşener de katıldı. Nikah şahitliği yapan Akşener, yaşlı çifte mutluluklar diledi. - ANKARA

Yaşlı çift nikah kıydı, şahitliğini Akşener yaptı

Yaşlı çift nikah kıydı, şahitliğini Akşener yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İYİ Parti, Evlilik, Ankara, Adalet, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title