Yaşlı çift korona virüsü yendi

Mersin'de korona virüse yakalanan 92 yaşındaki Halil Topçu ile eşi 82 yaşındaki Elif Topçu, hastanede 21 gün süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşup, evlerine geri döndü.

Tedavileri doktor kontrolünde Erdemli ilçesindeki evlerinde süren ve konuşmakta güçlük çeken Topçu çifti insanları maske ve temizliğe dikkat etme konusunda uyardı. Yaşlı çiftin bakımını ise korona virüsü hafif atlatan çocukları tarafından yapılıyor.

Annesi Elif Topçuyu tedavi için hastaneye götürdüklerini, bu esnada virüs kaptığını düşündüklerini belirten çiftin oğlu Mehmet Topçu, "Eve geldik, geldikten sonrada babama ve kardeşlerime de virüs bulaştı. Babam 92 yaşında annem 85 yaşında. Kardeşlerim ayakta atlattı, annem ve babamı hastaneye götürdük" dedi

Doktorların anne ve babasına iyi baktıklarını anlatan Topçu, "Doktorlar tamam, virüs bitti dediler, eve gidebilirsiniz dediler. Taburcu olunca bizde eve getirdik. Doktorların gözetimi altında bakımlarını evde sürdürüyoruz. İnsanlar maskelerini taksın, sosyal mesafeye uysun, kalabalıktan kaçınsınlar, topluma girmesinler. Tavsiyem bunlar" diye konuştu.

Çiftin kızları Dudu Tanrıkulu ise, "Hastalığın nereden geleceği belli olmuyor. Herkes hijyene dikkat etsin. Biz bir aydır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Bizler genç olunca kolay atlattık. Anne babamız ağır atlattı. İnsanlara tavsiyemiz maskesiz dolaşmasınlar. Kendi hijyen ve temizliklerine dikkat etsinler. Çok şükür evimize geldi anne babamız, sağlığına kavuştu" şeklinde konuştu.

Yaşlı çift ise insanları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı