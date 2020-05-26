Yaşlı çift hayatlarının en hüzünlü bayramını geçirdi Bilecik'te 70 yaşındaki İsmail ile 68 yaşındaki Emine Durmaz çiftti evlerinin bahçesinde çalışırken bir sürprizle karşılaştı.

Bilecik'te 70 yaşındaki İsmail ile 68 yaşındaki Emine Durmaz çiftti evlerinin bahçesinde çalışırken bir sürprizle karşılaştı. Yaşlı çift torunları ile görüntülü görüşürken, "Hayatımızın en hüzünlü bayramımızı geçiriyoruz" dedi.

Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de yaşayan 70 yaşındaki İsmail ile 68 yaşındaki Emine Durmaz'ın Kocaeli'de yaşayan torunları 10 yaşındaki Aziz Oskan, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e annesinin telefonundan bir mesaj attı. Mesajında, "Vali amca ben ailemle Kocaeli'nde yaşıyorum. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Sizden bir ricam var. Dedem ve anneannem Yeniköy'de yaşıyor. Biz hafta sonları ve okullar tatil olduğunda veya bayramda onları ziyarete gidiyorduk. Bu bayram hepimiz evdeyiz. Ben ve ablam dedemi ve anneannemi çok özledik. Onlar internet kullanmayı bilmiyor. Köyde onlara çok fazla gidecek kimse yok. Onları 2 dakikada olsa görüntülü olarak görmek istiyorum. Annem bayram harçlığı verdi. Onlarla kaç dakika görüşürsem internet parasını öderim. Size söz gelirken size pişmaniye getiririm, ziyaret ederim" diye yazdı.

Evin bahçesinde çalışırken vefa ekibini karşısında görünce şaşırdı

Vali Şentürk'ün talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Yeniköy'de yaşayan Durmaz çiftini ziyaret etti. Evin bahçesinde çalışırken Vefa Sosyal Destek Grubu ekibini karşılarında gören çift şaşırdı. Torunlarının Vali Şentürk'ten istedikleri talebi yerine getirmek için geldiklerini bildiren ekip, Durmaz çiftini cep telefonundan Aziz ve 12 yaşındaki ablası Zeynep Oskan'ı görüntülü aradı.

"Hayatımızın en hüzünlü bayramımızı geçiriyoruz"

Görüntülü telefonla torunlarıyla bayramlaşan İsmail Durmaz, "Bayramlarda torunlarımız ve çocuklarımız gelirdi. Bayramlaşırdık elimizi öperlerdi. Hayatımızın en hüzünlü bayramımızı geçiriyoruz. Benim ve eşimin cep telefonu yok. Evde sabit telefonumuz var. Sağ olsun valimizin sayesinde torunlarımızla görüntülü görüştük ve özlemimizi giderdik. İnşallah virüs kısa sürede biter ve kiraz yemeye gelirler. Kurban Bayramında torunlarımızla ve çocuklarımızla beraber oluruz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Aziz ve Zeynep de Vali Şentürk'e teşekkür ederek, dedesinden ve anneannesinden sağlıkları için evde kalmalarını istedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA