Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
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Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu Muğla'nın Milas ilçesinde yaşlı çift, kiracıların tarafından evlerinde ölü olarak bulunurken, polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde yaşlı çift, kiracıların tarafından evlerinde ölü olarak bulunurken, polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Olay, Milas Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal ve Zeynep Soğancı çiftinin zaman zaman ihtiyaçlarını karşılayan kiracıları Erol Köse, çifti kontrol etmek için dün öğlen saatlerinde eve geldi. Yaşlı adamın tuvaletin bulunduğu yerde, yaşlı kadını da karşı tarafta hareketsiz bir şekilde bulan kiracıları Köse, durumu hemen komşulara haber verdi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşlı çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Yaşlı çiftin cansız bedenini bulan kiracıları Erol Köse ise, "Sürekli kontrol ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarım. Evin yedek anahtarı da var bende. Sabah kendilerini gördüm ve bir istekleri olup olmadığını sordum. Saat 15.30'da yine uğradım. Amca sabah tuvaletteydi rahatsız etmemek için o tarafa gitmedim. Saat 15.30'da da aynı yerde olunca merak ettim bakınca öldüğünü fark ettim. Yaşlı kadınında diğer tarafta cansız durduğunu görünce hemen binadaki diğer komşulara seslenerek 112 ekiplerine haber verdik" dedi.

Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oktay Çayırlı

Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
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