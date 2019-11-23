Yaşlı çift, evlerinde çıkan yangında öldü

23.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:26

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında, Zekiye Gündür (92) ve eşi Saniye Gündür (91) hayatlarını kaybetti.

Kavaklı Mahallesi'nde, 2 çocuklu Saniye-Zekeriya Gündür çiftinin yaşadığı tek katlı evde, sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm evi sardı. Çiftin evinden dumanlar yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Küle dönen eve giren ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.Gündür çiftinin cesetleri, otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA