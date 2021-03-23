Son dakika haber! ADANA Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş
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Son dakika haber! ADANA Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş

23.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:04
Son dakika haber! ADANA Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş

Son dakika gündem haberi... Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (3)ESKİ ÖĞRENCİSİ CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETCENAZELERİNİ YAKINLARI ALDIAdana'nın Karaisalı ilçesinde evlerine hırsızlık amacıyla giren 4 kişi tarafından silahla vurulan emekli Mehmet Fevzi (70) ile Elif Atay...

Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (3)

ESKİ ÖĞRENCİSİ CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ET

CENAZELERİNİ YAKINLARI ALDI

Adana'nın Karaisalı ilçesinde evlerine hırsızlık amacıyla giren 4 kişi tarafından silahla vurulan emekli Mehmet Fevzi (70) ile Elif Atay (69) çiftinin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Atay çiftinin yakınları, cenazelerin alındığı sırada gözyaşı döktü. Emekli çift, defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'nda götürüldü.

ESKİ ÖĞRENCİSİ CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay çiftinin evlerinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden O.Ü.'nün jandarmadaki sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği belirtildi. O.Ü.?nün emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu ve yaşlı kadını 6 kurşunla öldürdüğü tespit edildi. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Son dakika haber! ADANA Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş
Son dakika haber! ADANA Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş
Son dakika haber! ADANA Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş
Son dakika haber! ADANA Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş
Son dakika haber! ADANA Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş
Son dakika haber! ADANA Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş
Son dakika haber! ADANA Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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