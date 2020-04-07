Yaşlı çift, Çin ilacıyla taburcu oldu
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Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Sağlık

Yaşlı çift, Çin ilacıyla taburcu oldu

Yaşlı çift, Çin ilacıyla taburcu oldu 80 ve 89 yaşlarındaki çift korona virüsü yendi Ankara'da TOBB ETÜ hastanesinde tedavi gören 80 ve 89 yaşlarındaki evli çift, Çin'den getirilen ilaçla sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.

07.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:07
Yaşlı çift, Çin ilacıyla taburcu oldu

Yaşlı çift, Çin ilacıyla taburcu oldu

80 ve 89 yaşlarındaki çift korona virüsü yendi

ANKARA - Ankara'da TOBB ETÜ hastanesinde tedavi gören 80 ve 89 yaşlarındaki evli çift, Çin'den getirilen ilaçla sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane çalışanları, çifti alkışlarla uğurladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel ölçekte bir tehdit oluşturan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Türkiye'de birçok tedbir alındı. 6 Nisan itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler ışığında Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 30 bin 217'yi buldu. Bu vakaların içinden 649 tanesi Covid-19 sebebiyle vefat ederken bin 326 kişi de salgını yenerek taburcu oldu. Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara'da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu. Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesine gelen çiftin, yapılan testlerinde Covid-19'a yakalandığı tespit edildi. Çifti karantinaya alan sağlık çalışanları, çifte çeşitli tedaviler uyguladı.

Hipertansiyon rahatsızlığı bulunan erkek hastanın bir süre yoğun bakımda kaldığı ve iki hastanın da tedavisinde Çin'den getirilen ilaç kullanıldığı öğrenildi. 13 günlük tedavi süresinin ardından Covid-19'u yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çifti taburcu edildikleri sırada, hastane çalışanları alkışlarla uğurlandı.

Yaşlı çift, Çin ilacıyla taburcu oldu

Kaynak: İHA

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Yaşlı çift, Çin ilacıyla taburcu oldu
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