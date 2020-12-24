Yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüse yenik düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüse yenik düştü

24.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:22

Yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüse yenik düştü Tokat'ta yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüs hastalığına yenik düştü.

Yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüse yenik düştü

TOKAT - Tokat'ta yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüs hastalığına yenik düştü.

Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede korona virüse yakalandıklarını öğrenen emekli öğretmen Nuri Altay ile eşi Zübeyde Altay tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan 3 çocuk annesi tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı kadın toprağa verildikten 15 gün sonrada emekli öğretmen tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde korona virüse yenik düştü. Yaşlı adamın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şeyh-i Sirvani mezarlığına getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında Altay'ın cenazesi eşinin yanında eşilen mezara defnedildi. Anne ve babasını 15 gün ara ile kaybeden Ufuk Altay, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Altay, test yaptırdıklarında korona virüse yakalandıklarını öğrendiklerini ifade ederek, "Bütün ailecek pozitif olduğumuzu öğrendik. Hiçbir belirti yoktu. Annemden 15 gün sonrada babam rahmetli oldu, Gayet sağlıklı idiler, takdiri ilahi diyoruz" diye konuştu.

Yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüse yenik düştü
Yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüse yenik düştü
Yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüse yenik düştü
Yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Gülben Ergen Coşkun Sabah Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Arda Turan Mbwana Samatta Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüse yenik düştü | Haberler.com Yerel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:22:32. #1.15#
title