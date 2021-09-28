YAŞLI BİREYLERE MORAL ETKİNLİĞİ - Haberler
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YAŞLI BİREYLERE MORAL ETKİNLİĞİ

Habermetre - Haberler | Toplum
YAŞLI BİREYLERE MORAL ETKİNLİĞİ

YAŞLI BİREYLERE MORAL ETKİNLİĞİ Düzce Belediyesi ile Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) tarafın hayata geçirilen "Düzce Gönüllüleri Birarada" projesi kapsamında yaşlı bireylere yönelik gezi düzenlendi.

AKÇAKOCA, DÜZCE (Habermetre) - YAŞLI BİREYLERE MORAL ETKİNLİĞİ Düzce Belediyesi ile Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) tarafın hayata geçirilen "Düzce Gönüllüleri Birarada" projesi kapsamında yaşlı bireylere yönelik gezi düzenlendi. Akçakoca'da düzenlenen etkinlikte katamaran gezi teknesinde ağırlanan misafirler keyifli bir gün geçirdi.

Düzce Belediyesi, şehrin birçok noktasında eşzamanlı olarak dev projelerin çalışmasını sürdürürken bir yandan da sosyal ve kültürel projelerine ağırlık veriyor. DÜSED ile birlikte sürdürülen 'Düzce Gönüllüleri Birarada Projesi' ile birçok ilki gerçekleştiren Düzce Belediyesi, son etkinliğinde yaşlı bireylerin gönüllerine dokundu.

Huzur evi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün evde bakım, öz bakım ve temizlik gibi hizmetler verdiği yaşlı bireyler, kendileri için düzenlenen tekne turu etkinliğinde buluştu. Akçakoca'da gerçekleştirilen etkinlikte, Katamaran ile sahil şeridinde tura çıkan misafirler, gün boyu süren etkinlikle denizin keyfini sürerek moral depoladı.

Daha sonra kendileri için hazırlanan yemeğe katılım sağlayan yaşlı bireyler, her zaman yanlarında olduğunu ifade ettikleri Düzce Belediyesine ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkürlerini iletti

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