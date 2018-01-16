Yaşlı Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Bolu'da yaşlı bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, kentte yaşayan ve işe giden bir kişi, babası Selahattin Çavdar'a (68) uzun süre ulaşamayınca komşusu Celal Kaygı'ya haber verdi.

Kaygı, Tabaklar Mahallesi Karakoç Sokak'ta ikamet eden Çavdar'a, kapısını çalmasına ve cep telefonunu ile aramasına rağmen ulaşamayınca polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 3 katlı apartmanın birinci katında ikamet eden Çavdar'ın oturduğu dairenin penceresinin açık olduğunu görerek itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, yaşlı adamın yaşadığı eve merdivenle pencereden girerek kapıyı açtı.

Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Selahattin Çavdar'ı evin mutfağında hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Selahattin Çavdar'ın cenazesi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

Polis ekiplerine haber veren Celal Kaygı, Çavdar'ın oğlunun kendisini arayarak babasına ulaşamadığını söylemesi üzerine eve geldiğini belirterek, "Kapıyı çaldım açan olmadı. cep telefonunu da açmadı. Selahattin ağabeyi saat 14.00'den beri kimse görmemiş. Ben de başına bir şey gelmesinden endişe ederek polisi aradım." dedi.