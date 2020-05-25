Yaşlı bazı vatandaşlar ilk kez görüntülü görüştü
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Yaşlı bazı vatandaşlar ilk kez görüntülü görüştü

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yakınları ile görüşemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar, yakınları ile görüntülü konuşarak bayramlaştı.

Yaşlı bazı vatandaşlar ilk kez görüntülü görüştü
25.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:31

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yakınları ile görüşemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar, yakınları ile görüntülü konuşarak bayramlaştı. İlk defa görüntülü görüşme gerçekleştiren bazı vatandaşların mutlulukları yüzlerinden okundu. Oğlu ile görüşen bir vatandaşın, "Kaderde böyle uzaktan el sallamakta varmış" demesi dikkat çekti.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Bu kapsamda yaşlı vatandaşlar ilk kez yıllar sonra yakınları ile görüşemedi. Bunun üzerine harekete geçen Kağıthane Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan yaşlı vatandaşların evlerine giderek bir sürpriz yaptı. Ekipler yanlarında getirdikleri telefonlar ile yaşlı vatandaşları ilk kez yakınları ile görüntülü görüştürdü. İlk defa torunları ve çocukları ile telefonda görüntülü görüşen yaşlı vatandaşların mutlulukları yüzlerinden okundu. Anne ve babası ile görüşen çocukların da mutlu oldukları görüldü.

Öte yandan, ekipler dün sokağa çıkma izni verilen vatandaşları ilçede bulunan Hasbahçe Parkı'nda karşıladı. Yaşlıların bayramını kutlayan ekipler burada da yaşlı vatandaşları yakınları ile görüntülü konuşturdu. Bir vatandaşın oğlu ile görüşürken, "Kaderde uzaktan el sallamak da varmış" demesi dikkat çekti. Vatandaşlar sağlanan bu imkan dolayısı önce Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e daha sonra ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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