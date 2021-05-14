Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinlerine bayram ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinlerine bayram ziyareti

Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinlerine bayram ziyareti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi yetkilileri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların bayramını kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi yetkilileri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların bayramını kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve İmam Aydın'ın yer aldığı bayram ziyaretinde konuklar huzurevi sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılandı. Huzurevinde kalan vatandaşlarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan yetkililer, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ortak bayram mesajını kendilerine iletti.

"HER ZAMAN BAŞ TACIMIZSINIZ"

Belediye başkanlarının ortak mesajında, "Pandemi nedeniyle bu bayramda da büyüklerimizin ellerinden öpemedik, onlarla kucaklaşamadık; ama her daim aklımızda ve kalbimizdeler. Aramızda mecburiyetten mesafeler olsa da her zaman başımızın tacısınız. Bir araya geleceğimiz bayramlarda sağlıkla buluşmak dileğiyle tüm huzurevi sakinlerimizin bayramını kutluyoruz" denildi.

HİJYEN SETİ VE HEDİYELER VERİLDİ

Pandemi kurallarına uygun olarak açık havada gerçekleştirilen ziyarette İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, huzurevi sakinleri ile sohbet ederek keyifli dakikalar geçirdi. Gerçekleştirilen sohbetin ve bayram kutlamalarının ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları tarafından huzurevi sakinlerine hijyen kiti ile hediye paketleri takdim edildi.

Görüşmelerin sonunda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ile huzurevini gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinlerine bayram ziyareti
Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinlerine bayram ziyareti
Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinlerine bayram ziyareti
Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinlerine bayram ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Hande Erçel Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinlerine bayram ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 12:51:09. #1.14#

title